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河南南陽有學校宿舍大火釀13死 居民：這周末學校沒放假

社會熱點 10:55 2024/01/20

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河南省南陽市方城縣一間學校的宿舍發生火警，造成13人死亡、1人受傷。

河南省南陽市方城縣一間學校的宿舍發生火警，造成13人死亡、1人受傷。有當地居民透露，該校兩周放一次假，剛好本周末不放假。當局正調查事故原因，學校的負責人已被扣查。

事發在周五（19日）晚11時，防災中心接報方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校的宿舍發生火警，消防迅速到場灌救，約半小時後現場明火被撲熄。大火造成13人死亡，1人受傷，傷者正在醫院救治，目前生命體徵穩定。

事故發生後，當地成立事故處置指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被控制。

澎湃新聞引述一位獨樹鎮居民指，涉事學校是私立學校，就讀的學生不少，該校採取兩周放一次假，剛好本周末不放假。「學校的老板名叫李繼忠，大家都認識，以前是一位老師。李繼忠在鎮上還有一所英才學校，規模和獨樹鎮硯山鋪村英才學校差不多。」

報道指，獨樹鎮硯山鋪村英才學校距離方城縣城約20公里。據方城縣人民政府官網，方城縣獨樹鎮英才學校、方城縣獨樹鎮英才學校附屬幼兒園、方城縣獨樹鎮英才學校硯山鋪社區分校、方城縣獨樹鎮硯山鋪社區分校的法人均為李繼忠。

南陽日報-南陽網2013年曾報道，英才學校是一所涵蓋小學和幼兒園兩個階段的全日制民辦學校，一校兩址。在校學生1200多人，教職工68人。該校推行校園封閉式管理，實行學生生活管理教師全面負責制。學校先後被評為鎮「社會辦學先進單位」、「先進民辦學校」、縣「師德建設先進單位」、市「作文教學先進單位」、省「百強民辦學校 」。

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責任編輯：易燕丹

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