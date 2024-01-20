王毅訪巴西晤盧拉等高層官員 願加強發展戰略對接

中共中央政治局委員、外交部長王毅繼續巴西行程，與總統盧拉及多名官員會面。巴西表示堅定支持中方在台灣問題上的立場，王毅則感謝巴西支持中方維護核心利益，並願意同巴西深化合作，加強發展戰略對接。

王毅轉到巴西東北部城市福塔萊薩與盧拉會面，他讚賞巴方恪守一個中國原則、支持中方正當立場，表示中方始終將中巴關係置於外交優先位置，堅定支持巴西加快經濟社會發展，堅定支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用、辦好系列多邊會議。願以兩國建交50周年為契機，落實好兩國元首重要共識，加強高層往來，深化戰略溝通。

盧拉表示，高度重視同國家主席習近平的互信和友誼，期待加強巴中高層交往，將巴中全面戰略夥伴關係提升到新高度。他説，歡迎中國企業加大對巴投資，期待中方支持巴西相繼主辦二十國集團領導人里約峰會、金磚國家領導人會晤、聯合國氣候變化大會等多邊議程，攜手完善全球治理，共同增強發展中國家的整體力量和國際話語權。

中巴簽署文件擴大人員往來

王毅在與盧拉會面前，同巴西外長維埃拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。雙方就務實合作、國際形勢、多邊協作、熱點問題等議題進行深入溝通，達成廣泛共識。

王毅說，中方支持巴西推進國家發展、民族振興，願同巴方一道，加強發展戰略對接，拓展合作新領域、挖掘新潛力。維埃拉表示，巴西將對華關係置於重要位置，一以貫之堅持一個中國原則，期待深化兩國各領域合作，推動巴中關係邁上新高度。

▲ 外交部長王毅與巴西外長維埃拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。雙方簽署相互給予簽證便利的協定。

雙方將加強高層往來，盡快重啟兩國各領域對口磋商機制；支持彼此走符合本國國情的現代化道路，探討共建「一帶一路」和巴西「再工業化」的戰略對接，深化農業、能礦、基礎設施、航天航空等傳統領域合作，拓展互聯互通、醫療衛生、綠色發展、數字經濟、清潔能源、人工智能等新興領域合作。雙方還簽署了相互給予簽證便利的協定，以進一步擴大人員往來。

雙方認為，願加強在聯合國、二十國集團、金磚國家、世貿組織等框架內的戰略協作，增強發展中國家發言權和代表性，捍衛新興市場和發展中國家共同利益。中方支持巴西主辦二十國集團領導人里約峰會。

巴西總統首席特別顧問：一中原則是歷屆政府共識

另外，王毅會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。他説，巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的發展中國家，和首個將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美大國。兩國利益緊密融合。

王毅感謝巴方堅定支持中方維護核心利益，又指中方支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用，願同巴方一道，加強戰略協作，更有力維護發展中國家共同利益，更有效應對全球性挑戰。

阿莫林表示，面對當今世界的變局亂局，巴西願同中方進一步加強戰略溝通協調，將巴中全面戰略合作提升到新高度。巴西堅定支持中方在台灣問題上的立場，將繼續恪守一個中國原則，這是兩國建交50年來巴西歷屆政府的高度共識，不會改變。

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責任編輯：易燕丹