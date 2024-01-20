王毅訪巴西晤盧拉等高層官員 願加強發展戰略對接

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王滬寧晤日本社民黨代表團 冀中日尊重彼此重大關切
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中共中央政治局委員、外交部長王毅繼續巴西行程，與總統盧拉及多名官員會面。巴西表示堅定支持中方在台灣問題上的立場，王毅則感謝巴西支持中方維護核心利益，並願意同巴西深化合作，加強發展戰略對接。
王毅轉到巴西東北部城市福塔萊薩與盧拉會面，他讚賞巴方恪守一個中國原則、支持中方正當立場，表示中方始終將中巴關係置於外交優先位置，堅定支持巴西加快經濟社會發展，堅定支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用、辦好系列多邊會議。願以兩國建交50周年為契機，落實好兩國元首重要共識，加強高層往來，深化戰略溝通。
盧拉表示，高度重視同國家主席習近平的互信和友誼，期待加強巴中高層交往，將巴中全面戰略夥伴關係提升到新高度。他説，歡迎中國企業加大對巴投資，期待中方支持巴西相繼主辦二十國集團領導人里約峰會、金磚國家領導人會晤、聯合國氣候變化大會等多邊議程，攜手完善全球治理，共同增強發展中國家的整體力量和國際話語權。
中巴簽署文件擴大人員往來
王毅在與盧拉會面前，同巴西外長維埃拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。雙方就務實合作、國際形勢、多邊協作、熱點問題等議題進行深入溝通，達成廣泛共識。
王毅說，中方支持巴西推進國家發展、民族振興，願同巴方一道，加強發展戰略對接，拓展合作新領域、挖掘新潛力。維埃拉表示，巴西將對華關係置於重要位置，一以貫之堅持一個中國原則，期待深化兩國各領域合作，推動巴中關係邁上新高度。
雙方將加強高層往來，盡快重啟兩國各領域對口磋商機制；支持彼此走符合本國國情的現代化道路，探討共建「一帶一路」和巴西「再工業化」的戰略對接，深化農業、能礦、基礎設施、航天航空等傳統領域合作，拓展互聯互通、醫療衛生、綠色發展、數字經濟、清潔能源、人工智能等新興領域合作。雙方還簽署了相互給予簽證便利的協定，以進一步擴大人員往來。
雙方認為，願加強在聯合國、二十國集團、金磚國家、世貿組織等框架內的戰略協作，增強發展中國家發言權和代表性，捍衛新興市場和發展中國家共同利益。中方支持巴西主辦二十國集團領導人里約峰會。
巴西總統首席特別顧問：一中原則是歷屆政府共識
另外，王毅會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。他説，巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的發展中國家，和首個將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美大國。兩國利益緊密融合。
王毅感謝巴方堅定支持中方維護核心利益，又指中方支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用，願同巴方一道，加強戰略協作，更有力維護發展中國家共同利益，更有效應對全球性挑戰。
阿莫林表示，面對當今世界的變局亂局，巴西願同中方進一步加強戰略溝通協調，將巴中全面戰略合作提升到新高度。巴西堅定支持中方在台灣問題上的立場，將繼續恪守一個中國原則，這是兩國建交50年來巴西歷屆政府的高度共識，不會改變。
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責任編輯：易燕丹