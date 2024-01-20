Google華人工程師命案反轉 丈夫涉嫌多次毆打妻子蓄意謀殺

美國Google中國工程師遇害案有進一步消息，當地檢方稱27歲的陳立人（Liren Chen，音譯）多次毆打27歲的妻子于軒一（Xuanyi Yu，音譯），涉嫌蓄意謀殺，已對其起訴謀殺重罪。案件與裁員無關，亦非此前傳出的華人工程師雙雙陳屍屋內。

據北美《世界日報》報道，報案人是陳立人夫婦的朋友，於周二（16日）早上致電二人，但電話並未接通。當朋友到達他們家門口時，無人回應，從房屋後面發現陳立人狀態異常，跪坐在地一動不動，高舉雙手，目光呆滯，於是報警。此時可以看到陳的外套和襪子上似乎有血跡。

警方上午11時許到場並進入屋內，將陳立人制服。他們在臥室發現躺在地上的于軒一，她的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。警方宣布她已死亡。 而陳的右手腫脹發紫，胳膊、腿和衣服上都有血跡，左前臂還有淺淺的抓痕。

檢方已對陳立人初步提出重罪指控，原計劃周四（18日）下午開庭，但由於陳立人正在醫院接受治療，聆訊日期已被推遲。地區檢察官傑夫·羅森說，此事為「家庭暴力致死事件」。

指控書：高度殘忍、惡毒或冷酷的行為

《世界日報》取得的指控書顯示，該罪行涉及嚴重暴力、嚴重身體傷害威脅，顯示他「高度殘忍、惡毒或冷酷的行為」。

對於此前所傳的陳立人開槍打死于軒一，然後舉槍自殺失敗的說法，警方予以否認，稱陳立人涉嫌多次毆打受害人頭部致其死亡，並非網傳的開槍行凶後自殺。此外，死者年齡為27歲，而非網傳的32歲。

從兩人的社交媒體中可以看出，他們的求學軌跡相似，本科和碩士都就讀於相同學校的相同專業。陳立人於2018年畢業於清華大學，獲得電子信息工程學位，隨後於2018-2019年在美國加州大學聖地亞哥分校獲得計算機科學碩士學位。他在灣區進行短暫的實習後，於2020年3月加入Google，擔任軟件工程師。

于軒一也是2018年畢業於清華大學，獲得電子信息工程學位，隨後於2018-2019年在美國加州大學聖地亞哥分校學習，同樣獲得計算機科學碩士學位。她畢業後先是在亞馬遜公司實習，隨後加入亞馬遜工作，2021年6月加入Google。

公開資料顯示，他們兩人所住房屋由於軒一在2023年4月購買，房價大約200萬美元，沒想到不到一年，就發生命案。

附近鄰居表示，這對年輕人才剛搬到這一條街，這一整條街大多是居住很久的退休老居民，街道平日都非常寧靜，這對年輕人剛搬來時，還給街坊鄰居送餅乾，態度非常友善有禮貌，平日也不曾有什麼噪音或爭吵。

Google華人工程師夫妻「謀殺自殺」亡 疑與裁員有關

責任編輯：易燕丹

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