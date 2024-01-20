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仁川新地標被指與廣州塔相似 韓國網民轟抄襲太丟臉

社會熱點 13:50 2024/01/20

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南韓仁川擬建新地標「Oculus Tower」，惟項目宣傳片公開後被指該塔形象與中國廣州塔看起來非常相似，引發韓網民質疑，直呼抄襲太丟臉。

南韓SBS電視台報道，仁川市政府舉辦「濟物浦文藝復興」項目市民說明會。有關項目旨在以仁川市中部和東部低區為核心，通過文化、旅遊和產業的融合，重新塑造以人為中心的舊城區。

據介紹，項目其中一個重要組成部分就是在濟物浦港建設「Oculus Tower」。該塔是為了紀念濟物浦港建立140周年，其名稱源自拉丁語中的「眼睛」。仁川市長劉正福稱，這座塔將成為仁川和金浦的地標性建築。

仁川新地標「Oculus Tower」（左）被指與中國廣州塔（右）看起來很相似。

不過，在仁川市政府播放項目宣傳片，首次公開「Oculus Tower」的圖片後，卻遭到韓國網民質疑，有網民表示，「我家過去在中國廣州定居，這座塔和中國廣州塔看起來非常相似。」還有人說，「真的是一模一樣，請重新設計一座塔，不要再抄襲了。」還有人評論道，「抄襲得太過明目張膽了。」「這是國際上的恥辱。」

針對質疑聲音，仁川市方面表示，在最初設計這座塔時，他們在世界各地尋找各種塔的設計來借鑒。宣傳影像中，塔的形象只是鳥瞰圖，因此很難討論設計模仿問題。宣傳片設計部門也表示，該塔的最初設計以仁川八尾島燈塔和仁川氣象廳為藍本，並未模仿或參考廣州塔。

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責任編輯：易燕丹

 

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