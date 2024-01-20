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河南學校大火 學生穿拖鞋逃生 家長怒：想打聽情況被移出群組

社會熱點 16:51 2024/01/20

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河南方城縣硯山鋪村英才學校的宿舍發生火災，造成13人死亡，1人受傷。有學生憶述事發時已就寢，被老師叫醒後穿著拖鞋逃生。另有家長反映，在學校的家長群打聽情況時被移出群組。

《北京青年報》報道，一名英才學校的學生表示，事發時他已就寢，忽然老師過來，讓學生們穿上衣服趕緊跑。他穿著拖鞋下樓平安逃生，逃生時有聞到煙味。該名學生的家長表示，著火的地方在孩子樓上，孩子下樓後，可能因為聞到煙味而出現了嘔吐。今日上午，有人開車將孩子送回家。

另一名學生的家長指，「剛剛和女兒通了電話，孩子還在感到害怕。」他説，自己家距離學校有4、5公里，當時覺得學校管理得還可以，伙食也不錯，就將孩子送到該校就讀。學校是寄宿制，10天回家一次，每次在家待4天。

有在外地出差的家長表示，剛剛和孩子取得聯繫，確認孩子平安。「在平安的孩子都由家長接走帶回家了。我孩子說，本來沒出事的話，下周就該放假了。」他說，學校裡西側是教學區，東側是住宿區，事發地在住宿區內，「目前聽我家孩子的語氣，感覺還比較正常。」

「現在還沒放寒假，應該再過幾天就該考試了，然後就放假了。」有家長稱，當日上午，有其他家長在學校的家長群組詢問孩子的情況，此後他所在的兩個群組，一個被群主解散，一個被老師移出群聊。

河南南陽有學校宿舍大火釀13死 居民：這周末學校沒放假

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責任編輯：易燕丹

 

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