廣東支持南沙深化粵港澳合作 與港澳醫療服務跨境銜接

廣東省人大常委會審議通過《南沙深化面向世界的粵港澳全面合作條例》，將於3月1日起實施，明確支持南沙按照國家有關規定，與港澳醫療服務跨境銜接。

廣東省人大法制委副主任委員黃偉忠表示，制定條例的主要思路其一是強化放權賦能，其二是強化協同港澳，其三是強化面向世界的特點。

在放權賦能方面，條例提出，按照「能放則放」原則，將省、市有關管理職權依法調整，由南沙區人民政府及有關部門行使。支持將南沙行政區域範圍農用地轉用及土地徵收的審批權限，土地徵收成片開發方案審批權限，以及城鄉建設用地增減掛鉤節餘指標跨省調劑建新方案審批權限依法調整由南沙實施。

在協同港澳方面，條例明確，省人民政府衛生健康等有關部門，應當支持南沙按照國家有關規定，與港澳醫療服務跨境銜接，在符合條件的南沙公立醫院開展跨境轉診合作試點，開展非急重病人跨境陸路轉運服務。支持南沙對重要產學研合作平台引進的專業技術人才，開展不定期的特殊評審，將其在境外的專業工作經歷、學術成果、專業技術貢獻等作為職稱評價依據。

在強化面向世界方面，條例規定支持南沙探索試行商事登記確認制，探索建立與港澳、國際接軌的市場主體登記管理制度等。此外，條例還就數據跨境流動、建立全球溯源中心、醫療服務銜接等作出規定，深化與港澳和國際的多領域規則銜接。

大灣區 | 發改委：將在廣州南沙等地 開展放寬市場准入試點

廣州南沙港至土耳其航線首航通關 提升大灣區對外聯通水平

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁