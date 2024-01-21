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英偉達CEO黃仁勳現身上海年會 穿東北大花襖跳舞

經濟脈搏 15:20 2024/01/21

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內媒報道指，英偉達CEO黃仁勳本周到訪英偉達北京、上海、深圳三處辦公室，參加中國區年會，這是他時隔數年首次訪問中國大陸。網傳圖片顯示，他在上海場年會上，身穿東北大花棉襖跳舞。

行業人士認為，黃仁勳此番來華的一個重要目的可能是穩住中國的團隊和頭部客戶。

時隔數年再次訪問中國大陸

據內媒《時代周報》，社交媒體傳播的圖片和視頻顯示，黃仁勳在英偉達上海地區年會表演上穿著「東北大花」棉襖，手持二人轉手帕，跟隨音樂和同事一起扭動身體。同時，有英偉達北京員工確認了上述消息的真實性。其在社交媒體分享與黃仁勳的合影稱：「年會沒有中獎，但是after party獲得了老黃的抱抱和合影。他的溫柔都留給了員工。」

報道指，近10年來，黃仁勳在各種公開場合傳達的意圖十分明確——希望能在中國市場上找到更多的合作伙伴。

2013年，黃仁勳作為嘉賓出席小米發布會，彼時，小米3旗艦版搭載的是英偉達Tegra4處理器移動版。6年後，黃仁勳另一次具有代表性的訪華行程，是在2019年的蘇州舉辦的英偉達GTC 大會。

去年上半年，市場也曾傳出黃仁勳即將訪問中國大陸的消息，但最終未能成行。

據報中方繞過美國禁令 小批量採購英偉達芯片

英偉達推中國版RTX 4090 性能降10%符美出口限制

2022年10月，美國出台的半導體出口管制新規限制英偉達A100及H100的對華出口。英偉達不得不推出針對中國市場定制的符合規則的「降配版」產品A800和H800。次年10月，美國進一步升級限制，不僅使得英偉達的AI GPU無法對華出口，甚至連高端顯卡RTX 4090都受到限制。

2023年11月底，黃仁勳在出席《紐約時報》舉辦的DealBook峰會上表示，「我們是一家為商業而生的公司，我們會盡力與所有人開展業務」。中國大陸仍是最大的芯片市場，英偉達希望繼續致力於在中國市場的發展。英偉達目前也正在為中國市場開發特供芯片，這些芯片不會違反美國的出口管制規定。

他還進一步指出，美國對華半導體出口限制，也進一步刺激了中國努力發展自主半導體產業的決心。中國大陸目前已有數十公司正在開發可與英偉達產品競爭的技術，這對英偉達在中國市場的發展也很不利。

英偉達CFO：若擴大對華AI芯片限制 美企將永失商機

責任編輯：尹航

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