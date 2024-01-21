國家金融監督管理總局：依法將所有金融活動納入監管

國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤昨日（20日）召開會議指，堅決做到「長牙帶刺」、有棱有角，敢於斗爭、敢於碰硬，依法將所有金融活動全部納入監管。

會議強調，要堅定不移走好中國特色金融發展之路。始終把黨的政治建設擺在首位，堅定捍衛「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，雷厲風行貫徹落實中共總書記習近平重要指示批示精神和中央金融委決策部署，切實當好執行者、行動派、實干家。

要以金融高質量發展推進金融強國建設。持續深化金融供給側結構性改革，引導金融機構順應經濟社會發展的階段性特點，不斷提升金融服務實體經濟質效。切實做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」，為中國式現代化建設提供更加有力的金融支撐。

要全面落實強監管嚴監管要求。堅決做到「長牙帶刺」、有棱有角，敢於斗爭、敢於碰硬，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底。堅持問題導向，抓住主要矛盾，把握實質風險，嚴肅查處「關鍵事」「關鍵人」「關鍵行為」，真正把板子打準、打痛。加強與其他金融監管部門和行業主管部門的協作配合，依法將所有金融活動全部納入監管。強化「對監管的監管」，鍛造忠誠、干淨、擔當的金融監管鐵軍。

國務院修改人行貨幣政策委員會條例 明確堅持黨的領導

要有效防范化解重大金融風險。堅持與地方黨委政府同責共擔、同題共答、同向發力，因地制宜、分類施策打好攻堅戰和持久戰，加快推進中小金融機構改革化險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。積極支持化解地方債務風險。優化房地產金融監管政策，加大對保障性住房等「三大工程」建設支持力度。

同時，要更好統籌金融開放和安全。要大力培育中國特色金融文化。

習近平上週二（16日）在省部級主要領導干部推動金融高質量發展專題研討班開班式上指出，要著力防范化解金融風險特別是系統性風險。金融監管要「長牙帶刺」、有棱有角，關鍵在於金融監管部門和行業主管部門要明確責任，加強協作配合。在市場准入、審慎監管、行為監管等各個環節，都要嚴格執法，實現金融監管橫向到邊、縱向到底。

習近平：中國特色金融發展之路與西方有本質區別

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道