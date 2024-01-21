北京今年經濟增長目標5%左右 將加強京港合作

北京市去年經濟增長5.2%，和全國去年經濟增長相當。明年增長目標為5%左右。

北京市政協十四屆二次會議、北京市十六屆人大二次會議分別在昨天（20日）和今天開幕，北京市長殷勇今日（21日）在北京市人民代表大會會議作政府工作報告時說，全市地區生產總值增長5.2%，約4萬4000億元（人民幣，下同）。

報告稱，綜合分析研判內外部形勢，對接「十四五」規劃，提出今年地區生產總值增長5%左右。

報告指出，北京市去年的城鎮調查失業率為4.4%，並提出今年城鎮調查失業率控制在5%以內的目標。

殷勇還提到要穩步擴大制度型開放，加強京港、京澳全方位合作，促進與台灣交流合作，優化外商投資服務，鞏固外資外貿基本盤。

另外，昨日的政協會議上，有委員呼籲，應推動北京高新技術產業與香港金融服務領域深度合作，建立京港澳產業鏈協同發展基金，支持跨區域產業鏈創新合作項目。

北京市政協委員、畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，北交所可進一步深化與港交所合作，提升國際化水平。圍繞境外投資者熱點關切，分層分類舉辦覆蓋股票、債券、基金等跨境路演，精準對接並服務不同機構類型和投資策略的境外投資者需求，有效宣介市場政策、發展情況及北交所「專精特新」特色。

北京市政協委員、中華海外聯誼會理事馬春玲建議，京港澳三地政府共同制定協調的市場准入標準和行業法規，通過設立特別工作組，協調解決信息不對稱問題，推動北京高新技術產業與香港金融服務領域的深度合作，挖掘協同潛力，「可建立京港澳產業鏈協同發展基金，支持跨區域產業鏈的整合和創新合作項目。」

責任編輯：袁瑋婧