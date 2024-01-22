王毅晤牙買加總理 稱期待擴大經貿投資、新能源等合作

中國外長王毅在牙買加首都京士頓與該國總理霍爾尼斯會晤，王毅表示，中方期待同牙方加強發展戰略對接，擴大經貿投資、新能源、數字經濟等合作。

會晤在當地時間周六（20日）舉行，牙買加外交、財政、衛生等主要內閣部長參加。霍爾尼斯在會晤上表示，中國在牙買加遇到困難時毫不遲疑伸出援手，雙方務實合作有力支持了牙經濟發展和民生改善。牙買加將繼續堅定奉行一個中國政策，將牙中關係置於優先位置，期待擴大各領域合作，吸引更多中國投資。

王毅表示，中方讚賞牙方堅定奉行對華友好政策，恪守一個中國原則，感謝牙方理解並支持中方維護核心利益。中牙共建「一帶一路」成果豐碩，前景廣闊。期待同牙方加強發展戰略對接，擴大經貿投資、新能源、農業、數字經濟、藍色經濟等合作，密切人文交流，夯實中牙友好民意基礎。

雙方還就深化中國加勒比合作交換了意見。

同日，王毅還同牙買加外長史密斯舉行會談。王毅表示，中方願繼續支持牙買加加快國家發展振興，不斷譜寫中牙友好新篇章，見證中牙互利合作新成就。史密斯高度讚賞中國大國作用，稱牙方支持並將積極參與中方系列全球倡議，願推動加勒比國家同中國關係取得更多成果。

責任編輯：陳建錫