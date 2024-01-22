▲ 菲律賓稱漁民在黃岩島撈捕遭中國海警驅趕。

菲律賓海巡隊表示，該國漁民本月稍早在南海黃岩島附近撈捕撈海貝時遭到中國海警驅趕，漁民被要求將海貝扔回海裡才准離開。

海巡隊負責人周日（21日）表示，關於網路上流傳中國海警在黃岩島驅趕菲國漁民的影片，當局已查明影片來源並收集相關證詞，來自呂宋島中部三描禮士省（Zambales）的漁民承認影片來自他們的漁船。據轉述，這些漁民本月12日在黃岩島南口附近撈捕海貝時，遭中國海警的騷擾。

當時5名中國海警搭著橡皮艇接近菲國漁民，其中4人下船到淺灘處驅趕漁民。影片中有一名海警捉住菲國漁民，防止他們逃跑，並要求他們放棄船上的海貝。

黃岩島是南海中沙群島的一個環礁，距離中國海南島500海里，菲律賓蘇碧灣100海里，是中沙群島漲潮時唯一露出水面的島礁。中國、菲律賓各自宣稱對黃岩島擁有主權，目前該島由中國實際控制，行政屬海南省三沙市西沙區管轄，中沙群島鎮政府所在地由中國海警駐守執法。

中菲本月17日在上海舉行第8次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議，同意完善南海海上溝通機制，包括外交和海警部門溝通，承諾避免局勢升級。

責任編輯：陳建錫