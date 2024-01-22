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斷供潮下 內地去年法拍房掛拍數近80萬套創新高

經濟脈搏 10:26 2024/01/22

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內地去年法拍房掛拍數急增至近80萬套。（配圖）

房地產市場低迷下，內地去年各物業類型法拍房掛拍數按年急升36.7%至近80萬套，創有紀錄以來新高，而成交僅14.9萬套。其中四川掛拍最多，廣東第二。

中指研究院今日（22日）發表報告指，截至去年12月，法拍房掛拍量數79.6萬套，大幅增加21.4萬套，成交拍品數量14.9萬套，較前一年僅增加2.02萬套，成交總金額3004.1億元（人民幣，下同），基本與前一年持平。從掛拍物業類型來看，住宅、商業為主流，二者合計佔總拍賣套數超過77%。

其中，住宅全年掛拍量38.9萬套，佔整體48.9%，增加11.7萬套。成交率僅25.4%，較前一年跌5.5%。分地區來看，四川、廣東、河南、重慶及江蘇是法拍房掛拍數最多的省份，而單個城市方面則以重慶、成都、鄭州、南寧、長沙最多，廣東的廣州、惠州、佛山則佔據了第6至8位。

法拍房的主要來源是借貸後無力償還的企業或個人，內媒觀察者網去年一篇專題報道提到，此輪法拍房數量增多，原因在於愈來愈多的民眾因收入難以覆蓋房貸，導致其主動或被動斷供。近年不少中小企破產，作為抵押物或者公司財產進入破產清算程序的房屋數量不斷增加，也是導致法拍房數量上升的因素。

責任編輯：陳建錫

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