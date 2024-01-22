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中國足球 | 廣州隊直播帶貨籌錢 單日銷售額超二百萬

社會熱點 10:50 2024/01/22

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中國足球 | 廣州隊直播帶貨籌錢 單日銷售額超二百萬

今年，中國足壇又有幾支職業球隊面臨生死關頭，廣州隊據報欠薪總數在八位數左右。為了自救，1月20日，廣州足球俱樂部一天開三場直播帶貨，售賣庫存的球隊相關產品和日用品，有大量球迷湧入直播間，直播間的單日銷售額超二百萬（人民幣，下同）。

據內媒報道，在當天的直播中，除了廣東本地的球迷外，還有全國各地的球迷下單支持廣州隊。

有江蘇球迷表示：「雖然不是廣州隊的球迷，但不希望他們像江蘇隊一樣解散，盡一點綿薄之力吧。」有山東球迷評論說：「畢竟廣州隊曾經代表中國足球奪得亞冠，給我們帶來了很多的精彩比賽和難忘的回憶。不管這是不是一場網絡營銷，也不管大家的綿薄之力會對俱樂部有多少幫助，但生活就是你認為值得，就值得！」

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當天，直播間內還有不少學生來下單，有人說：「能力有限，但希望幫幫我的美好童年，廣州加油！」才畢業不久的球迷表示：「讀書時看廣州隊沒什麼積蓄，買不起正品。現在工作了，在球隊有困難的時候支持一下。這支球隊曾是我在學校奮斗的精神支柱。你陪我成長，我助你過關！」在這位球迷曬出的購買截圖中，一共下單了十幾件相關商品，支付金額666元。

從平台數據來看，在全國范圍內的球迷支持下，廣州隊昨日三場直播帶貨分別賣出97.4萬元、59.9萬元和44.2萬元，總銷售額超過了200萬。但可能因為庫存不足的原因，昨晚的第三場直播中銷售數據明顯下降，也有球迷抱怨自己想要的商品沒貨了，「想支持都支持不了！」

不過，從1月20日廣州隊籌集到的資金情況看，一天200萬左右的金額對解決欠薪問題還是杯水車薪。廣州隊能否在最後關頭自救成功，目前尚是未知數。有媒體稱，現在最有效的方法不是直播帶貨，而是讓那些討薪球員高抬貴手，同意延期支付欠薪。

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責任編輯：尹航

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