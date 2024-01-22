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A股｜滬指跌2.7%再失守2800點 近21個月最大單日跌幅

經濟脈搏 11:41 2024/01/22

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內地股市再創階段性新低。

經濟前景不明疊加LPR持穩，A股今日（22日）延續跌勢，三大指數反覆向下，午後跌勢加劇，滬指一度跌逾3%，收市跌2.68%報2756.3點，失守2800點關，創前年4月底後最大單日跌幅，再刷新近4年低位；深成指跌3.50%、創指跌2.83%。滬深兩市成交額7941億元人民幣，大盤資金凈流出逾554億元。

兩市股票跌多升少，僅147隻股票上升，下跌則有5184隻，其中105隻跌停。盤面上，鋰礦股持續下探，西藏礦業觸及跌停，金圓股份、江特電機跌超7%，西藏珠峰、永興材料跌超5%。遊戲股持續走低，遊族網路午後跌停，盛天網路、巨人網路等跌超5%。券商板塊午後異動拉升，國盛金控升超5%。

與此同時，內地資金繼續流入ETF，4隻規模較大的滬深300ETF今日成交額保持強勁，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF，以及嘉實滬深300ETF成交額分別達到151.13億、92.01億、67.41億、66.82億，合計成交額377.37億元，個別ETF的成交額迫近或創下歷史新高。

缺乏催化劑，資金流向其他市場

「LPR沒有下調，貨幣政策寬鬆力度沒有超出預期，市場大概率繼續加大盈利下修及風險定價。」路透社引述華東某券商人士指，宏觀經濟弱修復背景下，資金對後市走勢偏謹慎。融智投資基金經理人夏風光認為，市場自去年7月的平台破位以來，下跌的周期和幅度都已比較充分，市場的拐點可能隨時會到來。

彭博社引述分析師指，股市下跌是由於短期內缺乏催化劑，資金流向該地區更具吸引力的替代品，特別是全球市場在芯片領域一直在飆升，而在這個領域，由於地緣政治緊張，中國和世界其他國家可能會分道揚鑣。之前人民銀行寬鬆貨幣政策的好處已經被消化，需要更強力的政策來重振股市。 

內地華安證券指，去年12月消費等數據均不及預期，市場對後續經濟基本面及政策的悲觀態度有所放大。本月央行超額續作MLF但並未降息、降準，背後反映出來的實體經濟信貸需求疲弱，一定程度上加劇悲觀預期。近期海外市場交易重點轉為修正降息預期，帶動美元指數走強。環境下，預計市場維持弱勢運行。

廣發證券指，隨著A股「估值溝壑」已有顯著收斂，意味著交易結構逐步健康，2014年、2016年、2017年的經驗顯示，「開門紅」缺席並不意味著春季躁動缺失。中金公司指，近期短期因素對市場帶來進一步擾動，信心修復需要時間，但考慮到整體估值已處於較極端狀態，對市場中期表現不必悲觀。

內地1月一年期、五年期LPR如期不變

責任編輯：陳建錫

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