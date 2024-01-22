中國科企青島三祥美國子公司 遭美國土安全部突擊搜查

據美媒報道，中國科企青島三祥（SUNSONG，831195.BJ）設在俄亥俄州的美國子公司哈科製造集團（Harco Manufacturing Group）總部，於18日遭到美國國土安全部突擊搜查。美國眾議院中國問題特別委員會此前指控青島三祥，進行貿易欺詐，逃避美國關稅。

安全部發言人表示，這次搜查是聯邦調查的一部份。

2023年9月，美國眾議院中國問題特別委員會成員致信國土安全部，稱青島三祥為逃避美國關稅而將部分生產轉移到泰國。

信中引用青島三祥的公開文件，其中稱公司的產品受到美國對中國商品徵收25%進口關稅的限制，為降低關稅成本，加快在泰國的生產。信中批評三祥的行為是「公然的貿易欺詐，對美國製造商造成災難性影響。」

據官網介紹，青島三祥主營業務是車用膠管及其總成的研發、生產和銷售，為整車廠商及其零部件配套廠商、售後零部件供應商等供應車用膠管及總成產品，還進入了上汽通用、美國通用汽車、O'reilly Auto Parts、吉利汽車、比亞迪等國內外知名企業的供應鏈並形成長期穩定合作關係。

截至中午，三祥科技股價下跌2.91%，現報15.37。

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責任編輯：尹航

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