學歷無助就業 內地大學畢業生「降級」重讀職校

▲ 部分內地大學畢業生開始重讀職校，學習職業技能以便找工作。

經濟不景氣扼殺青年的就業機會和前景，愈來愈多擁有大學學位的內地青年正重返校園，報讀的是公認比大學學歷次一等的職業學校，謀求學得一技之長能更易找到工作。有大學畢業生坦言，「回爐並不丟人，『無事可做』才會覺得丟人」。有職校教師預期，在市場需求下，這種現象將逐漸增加。

內媒第一財經訪問了一些教育界人士及畢業生，位於廣州的廣東嶺南職業技術學院兩年來已錄取逾150名擁有大學或以上學位的畢業生，這些人的報讀方向主要是心理咨詢師、公共營養師和健康管理師。該校招生辦的何老師指，他們多數想去北上廣深工作，畢竟多拿一些技術證書，就能拓展一些新空間。

何認為，原因一是市場需求，單就這些技術證書，在職業學校相對會便宜些。二是就業前景，一些學科的大學生擁有學歷，但缺少職業技術培訓。在就業市場，同時擁有學歷與技術，競爭力相對就大一些。他個人的感受是，這種大學畢業生「回爐」的現象將會逐漸增加。

「我是本科畢業生，學的是中醫方面，當時就想去北京闖一闖，但在大環境下，我前年在北京一家地產公司做了一名保安，維持著基本生存。現在辭職了，想再學一門技術。」大學畢業生小牟向第一財經透露，他已回到浙江並正咨詢當地的一些職業技術學校，希望過年後就可以重新回校學習。

小牟說，只要往前走，總會有機會，相較於回爐職校，「無事可做」才是真正的丟人。

中介：畢業生人工普遍減三成

美媒美國之音向內地的招聘中介了解，一名吳姓中介透露，新冠疫情後經濟復甦力道疲軟，近月薪資已大幅縮水，大學學歷也在貶值，傳統名校如中國官方排名前段班的「985院校」或「211工程」重點高校學生，找工作或不成問題，但起薪至少下砍三成，從疫情前的過萬元人民幣縮水到僅約6000至7000元。

吳指，最辛苦的是排名後段班的大學畢業生，就算在一線城市找得到工作，月薪普遍只有5000至6000元人民幣，如在長三角地區，每月恐怕還入不敷出。

一名在沿海城市某大學任教的李姓教授透露，當前僅就讀人工智能（AI）等風口行業科系的學生較易找到工作，但相對偏門的行業，如室內設計等建築業，找到工作回來報喜的學生就偏少。在求職困難、薪資又不理想的情況下，按他觀察，有約兩成左右家境優渥的畢業生已直接選擇「躺平」。

「就在家裡給父母養、三餐在家吃，整天可能打電動，然後比較上進一點的會說，準備考研，就是對於未來沒有任何規劃。」

責任編輯：陳建錫