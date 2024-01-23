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美國國會向政府施壓 促嚴打中國「強迫勞動」產品進口

國情動向 09:10 2024/01/23

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美國國會要求政府嚴打中國「強迫勞動」產品進口。（配圖）

美國眾議院中共問題特設委員會向政府施壓，要求採取更多措施打擊與中國「強迫勞動」的產品進口，包括加大起訴力度，並堵塞中國電商企業利用的漏洞。

《華爾街日報》引述委員會向政府提交的信件指，政府應加大力度執行《防止強迫維吾爾人勞動法》，對那些從「強迫勞動」中獲利的人，美國應力爭加大刑事起訴力度，並擴大司法部以貿易欺詐行為為目標的特別工作組的適用範圍。同時，擴大被禁公司名單，注意那些因類型而受到較少審查的商品類別的進口。

信中又點名有中國資金背景的電商平台Shein和Temu，呼籲解決美國「最低限度條款」 的貿易漏洞，該條款允許價值800美元或以下、直接寄給美國消費者的包裹，在美國海關邊境保護局幾乎不會進行任何檢查的情況下進入美國。通過這一途徑進入美國的包裹逾10億個，Shein和Temu約佔其中1/3。

另外，信件還提請注意通過第三國運輸與強迫勞動有關的貨物，即所謂的轉運。

美國國土安全部的一位發言人表示，當局將繼續對國會的監督做出適當回應。Shein和Temu未有回應，兩家公司過去均已否認強迫勞動的指控。

責任編輯：陳建錫

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