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廣東去年GDP增4.8%低於目標 今年預期5%

國情動向 09:39 2024/01/23

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廣東去年GDP增4.8%，低於官方設定的目標。

廣東省去年GDP按年增長4.8%，低於官方所設定的5%以上的目標。經濟總量突破13萬億元人民幣，連續35年全國第一。今年預期增長目標為5%。

廣東省十四屆人大二次會議今日（23日）開幕，省長王偉中作工作報告時表示，去年廣東省地區生產總值增長4.8%，達到13.57萬億元，是全國首個突破13萬億元的省份。地方一般公共預算收入增長4.3%，社會消費品零售總額增長5.8%。規模以上工業增加值突破4萬億元、增長4.4%。

全省經營主體突破1800萬戶、全年凈增172.8萬戶，其中個體工商戶突破1000萬戶，企業達780萬戶、佔全國1/7，呈現出韌性強、活力足的良好勢頭。其中，廣州經濟總量突破3萬億元。深圳成為廣東第二個萬億元消費城市。佛山成為全省第二個規模以上工業總產值突破3萬億元的城市。

王偉中表示，今年廣東經濟社會發展的主要預期目標是地區生產總值增長5%；固定資產投資增長4%，社會消費品零售總額增長6%，進出口總額增長1%；規模以上工業增加值增長5%；地方一般公共預算收入增長3%；居民人均可支配收入增長與經濟增長同步，居民消費價格指數上升3%左右。

另外，預期城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮新增就業人數110萬人以上。

責任編輯：陳建錫

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