▲ 傳中央考慮設2萬億平準基金穩定股市。

彭博社引述消息人士指，中國政府正考慮採取一攬子措施來穩定股市，包括正在籌集2萬億元人民幣的平準基金。如獲得領導層批准，部分措施最快本周公布。

報道指，2萬億元人民幣左右的股市平準基金，主要來自中國國有企業的離岸帳戶，透過滬港通、深港通投入A股，中央正在尋求籌集資金。中央也安排至少3000億元人民幣的資金，透過中國證券金融股份有限公司、中央匯金公司向A股進行投資。另外，支撐人民幣滙率也是本次措施的考量之一。

措施的選項尚未最終確定，官方還在權衡其他選擇。如獲最高領導層肯首，最快在本周宣布其中一部分。

報道同時指，中國經濟和金融市場正面臨房地產危機、消費者信心低迷、外國投資大幅下滑，以及多年來政策制定不穩定後當地企業信心下降所構成的巨大下行壓力。近幾個月來，當局為提振市場情緒而採取的零星舉措令市場失望。這些措施是否足以解決這樣的局面，還遠遠不足以下定論。

「潛在的支持計劃，應該能夠在短期內遏制經濟下滑，並在農曆新年期間穩定市場。」彭博資訊策略師Marvin Chen警告，從歷史上看，如果不採取進一步措施，僅靠政府購買在扭轉市場情緒方面所取得的成功有限。City Index高級分析師Watt Simpson質疑，在實質問題未解決下，救市是否足以扭轉乾坤。

中證監未回應彭博的置評請求。

責任編輯：陳建錫