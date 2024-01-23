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上海去年GDP增5%低於目標 今年預期增5%左右 堅持房住不炒

經濟脈搏 10:41 2024/01/23

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上海去年GDP增5%低於目標 今年預期增5%左右 堅持房住不炒

內地多地陸續公佈去年成績單及今年目標任務。上海市市長龔正今日（23日）作《政府工作報告》時公佈，2023年上海GDP增長5%。這一數據低於上海去年年初設定的增長5.5%以上的預期，亦低於全國5.2%的增速。上海今年GDP目標增速為5%左右，城鎮調查失業率5%以內。龔正強調，繼續堅持房住不炒。

去年上海實際使用外資創歷史新高

上海市第十六屆人大二次會議今日上午在世博中心開幕，龔正作《政府工作報告》。龔正說，去年全市生產總值達4.72萬億元（人民幣，下同），增長5%。居民人均可支配收入達8.5萬元、增長6.6%，增速快於經濟增長。地方一般公共預算收入增長9.3%，居民消費價格上漲0.3%，城鎮調查失業率平均為4.5%。

在外資方面，報告中顯示，去年上海跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增65家和30家，累計分別達到956家和561家。首批創新型企業總部達到40家。龔正說，改革開放紅利穩步釋放。外貿進出口總額達到4.2萬億元、增長0.7%，實際使用外資達到240億美元、創歷史新高。

廣東去年GDP增4.8%低於目標 今年預期5%

內地四季度GDP增速5.2%略遜預期 全年增速5.2%

就業方面，報告顯示，新增就業崗位60.6萬個，建成社區就業服務站點227個，高校畢業生等重點群體就業支持體系持續健全。養老金、醫保、低保等民生保障待遇水平穩步提高，靈活就業人員在滬參保全面覆蓋，及時為困難群眾發放價格臨時補貼和各類幫困補助。殘疾人社會保障制度和關愛服務體系進一步完善。

今年目標增速5%左右 堅持「房住不炒」

龔正說，綜合各方面因素，建議今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：全市生產總值增長5%左右，地方一般公共預算收入增長5%，全社會研發經費支出相當於全市生產總值的比例達到4.5%左右，城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入增長與經濟增長保持同步，居民消費價格漲幅3%左右。

他又提到，上海要堅持「房住不炒」定位，支持剛性和改善性住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。此外，上海要堅持「兩個毫不動搖」，優化民營經濟發展法治環境，進一步加大力度支持民間投資發展，加大專精特新中小企業培育力度。

責任編輯：尹航

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