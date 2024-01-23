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浙江去年GDP增6%高於目標 今年預期增5.5%左右

經濟脈搏 10:56 2024/01/23

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浙江省公佈，去年GDP增長6%，高於去年年初設定的「5%以上」目標。浙江省今年預期GDP增長5.5% 左右，一般公共預算收入、城鄉居民收入與經濟增長同步，居民消費價格指數漲幅3%左右，調查失業率控制在5%以內。

浙江省十四屆人大二次會議今日（23日）開幕，省長王浩在作政府工作報告時表示，建議今年的主要預期目標為：生產總值增長5.5% 左右，一般公共預算收入、城鄉居民收入與經濟增長同步，居民消費價格指數漲幅3%左右，調查失業率控制在5%以內。

據介紹，去年浙江全省生產總值增長6%；規上工業增加值增長6%，固定資產投資增長6.1%，社會消費品零售總額增長6.8%，出口增長3.9%，實際使用外資增長4.8%，其中製造業使用外資增長85.8%；一般公共預算收入增長7%；城鎮和農村居民人均可支配收入分別增長5.2%、7.3%；居民消費價格上漲0.3%，城鎮調查失業率為4.6%，均好於預期目標。

上海去年GDP增5%低於目標 今年預期增5%左右 堅持房住不炒

據政府工作報告，今年浙江將聚焦聚力提升政策引導保障成效；聚焦聚力擴大有效益的投資、激發有潛能的消費；聚焦聚力建設現代化產業體系，大力發展數字經濟，數字經濟核心產業增加值增長9%左右，規上工業企業數字化改造覆蓋率達85%，新增上市公司50家、國家單項冠軍企業（產品）20家、專精特新「小巨人」企業300家以上。

此外，聚焦聚力科技創新，新增科技領軍企業10家、科技小巨人企業100家、高新技術企業5000家、科技型中小企業1.2萬家；創新人才評價機制，新遴選頂尖人才40名以上、省引才計劃專家500名以上、省培養計劃專家600名以上。聚焦聚力高水平對外開放，力爭實際使用外資200億美元以上，其中製造業外資佔比超過29%。

責任編輯：尹航

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