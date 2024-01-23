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國安部稱國企員工出差嫖妓 被偷拍要脅充當間諜

國情動向 11:01 2024/01/23

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國安部指有國企員工出差嫖妓，被偷拍要脅。

國家安全部披露一宗間諜案，指某國企關鍵人員出國嫖妓時遭偷拍，並在要脅下向對方提供國家機密。涉案人員最終被依法逮捕，將面臨嚴正審判。

國安部今日（23日）在微信公眾號發表文章講述該案細節，指某年秋天，國企關鍵崗位人員李四（化名）隨單位公務考察團赴某國考察，在導遊「盛情」邀請下體驗夜生活。李四前往當地色情娛樂場所，選定香艷的異國女郎後，在辦事期間被多名外國人闖入打斷，對方先用相機拍攝一頓，再把無力反抗的李帶走。

李四被帶入一個會議室，對方直接亮明其某國間諜組織人員身份，把李的艷照發給其單位領導為要脅，逼迫李四加入其所在的間諜組織，為他們提供情報。李無奈之下同意，交出存在近10年涉密資料的手提電腦。回國後，李又不斷應對方要求，繼續提供所在單位的涉密材料，一步步陷入更深的泥潭。

經國家安全機關縝密偵查，最終李四被依法逮捕。

文章提到，人在境外思想上要保持高度警惕，潔身自好，堅守底線，對於露骨的策反不理睬、不上當。如被要求參加其間諜組織時，要以適當理由拖延或拒絕，並及時報告有關部門。在境外受脅迫或受誘騙參加間諜組織，如及時向中國駐外機構、國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。

責任編輯：陳建錫

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