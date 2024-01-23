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「貸款難」局面轉變 內地銀行出招積極「求貸」

經濟脈搏 12:49 2024/01/23

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「貸款難」局面轉變 內地銀行出招積極「求貸」

在經營壓力下，多地銀行推出高額消費貸產品，從「卷」利率向「卷」額度蔓延，比如建行江蘇省分行的「年化利率3.45%（單利）起，最高可貸100萬元，最長可貸60個月」。業內人士認為，消費貸成為銀行在貸款端「回血」的重要手段之一。

正值歲末年初銀行傳統「開門紅」階段，多家銀行推出高額消費貸產品，從「卷」利率向「卷」額度蔓延。據內媒報道，與以往「控額度」在30萬元以內不同，這些產品營銷的貸款額度可上浮至100萬元，主要面向各類房貸客戶、新市民、優質單位員工等。而部分銀行還可辦理房抵消費貸，在房產等抵押物「加持」後，額度最高可達500萬元。

具體來看，建行江蘇省分行推出「年化利率3.45%（單利）起，最高可貸100萬元，最長可貸60個月」，借低年化利率、高可貸額度大力招攬客戶。

江蘇銀行近期上線「卡易貸」，客戶憑信用線上申請，授信有效期內線上借款，最高100萬元，借款期限最長3年，年化利率3.18%起（單利）。

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農行廣州分行則在近期推出「新市民個人信貸服務專區」，消費貸額度最高100萬員，貸款期限最長5年，貸款利率年化最低至3.45%（單利）。主要針對政府機關、事業單位、上市公司、國企等優質單位員工；農行房貸、貴賓、代發工資客戶。

不過，要「頂格」借貸百萬額度並非易事。上述產品大多對收入、單位情況、名下資產設有門檻，符合條件才能借到高額貸款。

「降低貸款利率、提升可貸額度本質上是『薄利多銷』的行為。」有業內人士認為，在銀行升額度背後，經營壓力正日漸顯現，而消費貸成為銀行在貸款端「回血」的重要手段之一。

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責任編輯：尹航

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