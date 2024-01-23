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做多中港股市及沽空日股 新加坡知名對沖基金關閉產品

經濟脈搏 15:15 2024/01/23

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港股A股連日下跌，新加坡對沖基金公司Asia Genesis Asset Management自本月初做多中港股票並沽空日股，短短3星期內，基金虧損18.8%，近日宣布將關閉旗下宏觀基金。

據彭博報道，新加坡對沖基金公司Asia Genesis Asset Management宣布，將關閉旗下亞洲創世宏觀基金（Asia Genesis Macro Fund），並正向投資者償還資金。

報道引用基金創辦人Chua Soon Hock致投資者的信中的話，稱基金做多中港股票以及沽空日股，今年1月至今基金已虧損18.8%。

Chua在信中指，在港股估底時犯下大錯，亦對現時日經和恆生指數的差距感到震驚。他稱自去年10月到這個「災難性」的1月，已證明他過去的經驗已不再有效，自己「已到了失去作為交易員信心的地步」。

亞洲創世宏觀基金成立於2020年5月，至去年12月，年收益為7.9%，期間未曾虧損。在今年初，Asia Genesis Asset Management共管理3.3億美元資產。

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責任編輯：尹航

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