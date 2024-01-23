分析：A股連日探底 市場觀望救市政策

A股連日探底，市場信心持續低迷之際，今日（23日）市傳當局正考慮一攬子措施救市，投資者仍持觀望態度，機構認為，社會預期偏弱背景下市場信心修復需時，短期市場仍處於磨底期。

滬指周一（22日）跌至近4年新低，美銀董事總經理、大中華首席經濟學家、亞洲經濟研究主管喬虹認為，市場疲弱反映投資者普遍的失望情緒，因認為政策力道不足，形容現時處於政策「真空期」，料兩會前缺乏新措施，亦暫未見明確經濟回暖的數據，或要待3月中旬才能清楚了解企業獲利情況，投資者需要耐心等候。

喬虹並指出，現時未知救市措施消息是否真確，即使屬實，仍然要等待如何實施等更明確細節，但強調當局的確有較大空間出台更多實際支持措施。

摩根士丹利基金指出，市場的持續回調核心原因是信心不足。從海外因素看，美元指數和美債利率整體偏強，降息的樂觀預期降溫。未來仍需關注國內的潛在變化，去年萬億國債發行之後，帶來的實物工作量主要集中於今年，而後續仍有望增發國債，再疊加三大工程及政策性開發性金融工具等，今年財政力度預計會顯著增強，市場對此預期並不充分。

CLOCKTOWER GROUP首席策略師MARCO PAPIC認為，在上周召開的金融工作會議上，政策制定者重新將焦點放在了金融部門監管和正在進行的反腐運動上，加之MLF和LPR降息預期落空，投資者信心不振。

EAST EAGLE ASSET MANAGEMENT 宏觀研究主管Pierre Hoebrechts指，鑒於中國家庭的高儲蓄率和房地產市場的調整，自去年3月以來該機構一直採取保守立場。由於基本面不夠強勁，而且市場終於清醒意識到，正如中國總理李強在達沃斯會議上所講，中國政府管理經濟將著眼於長期增長之勢，而不是關注短期市場波動，因此投資者的興趣已難以為繼。

CITY INDEX高級市場分析師MATT SIMPSON表示，有關救助計劃的報道讓一個老生長談的問題重新浮出水面：這是否足以扭轉乾坤？早期的市場反應表明，救市方案幾乎沒有解決實際問題。

鑫元基金指，短期市場仍處於磨底期，中期等待轉機。對於未來政策，市場的期待有二：一是降準降息，目前30年期國債收益率已經創歷史新低，短端利率高企，未來貨幣政策有望持續寬鬆。二是特別國債發行等，未來繼續跟蹤觀察。配置上，關注國家隊和外資的重點配置方向，比如消費等。

在救市信息提振下，A股今日反彈，滬指升0.5%，脫離近4年新低。

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責任編輯：袁瑋婧