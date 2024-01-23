中國樓市｜專家：如無政策介入 新樓需再跌價一半

▲ 專家指，如無政策介入，內地新樓需再跌價一半。

銀行及地產業界人士估計，如無政策介入，內地新樓價格需再跌一半，直到成本比租樓要低。但人央仍有政策空間，可採取力度較大的舉措減輕影響。

《華爾街日報》就中國樓市前景訪問了多名銀行、地產業界人士，澳新銀行首席中國經濟學家楊宇霆指，正在買樓、能買樓或想買樓的中國人並不多，民眾看法已發生根本性轉變，住宅不再被視為一種安全投資。中原地產研究部主管劉淵則稱，如果沒有政府的幫助，新房價格需要較目前水平再下降50%才能觸底。

花旗全球財富投資亞太地區經濟分析主管劉利剛指，人行可幫助減輕這種狀況帶來的痛苦，但需採取積極行動。

報道提到，一些經濟學家正將中國與日本作比較，後者花了數十年時間試圖走出先前房地產和股票價格大跌的陰影。中國的房地產業和相關產業曾佔到國內生產總值（GDP）的1/4，該行業的下滑嚴重拖累了這個全球第二大經濟體的發展。但迄今為止。中國仍未有推出里程碑式的一攬子刺激計劃。

多數人士仍預期市場會繼續下滑，投資者也持看跌態度。本月稍早，人行前司長盛松成在一個會議上表示，房地產低迷可能要持續兩年，今明兩年的新樓銷售降幅都將超過5%。但也有較樂觀的看法，美國銀行大中華區首席經濟學家喬虹估計，二手樓買家今年上半年將逐漸重返新樓市場，為整個行業帶來支撐。

責任編輯：陳建錫