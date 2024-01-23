易會滿：全力維護資本市場穩定運行

中證監黨委書記、主席易會滿主持召開黨委會議強調，把資本市場穩定運行放在更加突出的位置，着力穩市場、穩信心。

會議強調，全力維護資本市場穩定運行。大力提升上市公司質量和投資價值，構建中國特色上市公司估值體系。深化投資端改革，加大中長期資金入市力度，促進投融資動態平衡，不斷增強股市內在穩定性。積極培育健康的資本市場文化。

會議又指，推動股票發行註冊制走深走實，進一步健全完善資本市場基礎制度。發展多層次資本市場，規範發展私募股權創投基金，穩步推進資本市場高水平制度型對外開放，增強開放政策的透明度、穩定性和可預期性。

會議表示，依法加強全面監管，有效防範化解風險。堅守監管主責主業，落實監管「長牙帶刺」、有稜有角要求，推動建立資本市場防假打假綜合懲防體系，「零容忍」打擊各類違法違規行為。紮實做好重點領域風險防範化解，守牢風險底線。

另外，深化自我革命，嚴肅整治影子股東、政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等，進一步削減離職人員「身份價值」。加強監管透明度建設，下大力氣剷除腐敗滋生的土壤和條件，從嚴懲治金融風險背後的腐敗問題。堅持「三個過硬」標準，建設忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部人才隊伍。

中證監官員：充實政策工具應對市場波動

國常會：採取更有力措施穩市場穩信心

責任編輯：袁瑋婧



