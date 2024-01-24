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上周與台斷交 瑙魯與中國恢復外交關係

國情動向 12:16 2024/01/24

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中國和太平洋島國瑙魯今日（24日）舉行復交儀式，外長王毅與瑙魯外交貿易部長安格明簽署聯合公報，正式恢復兩國中斷近19年的外交關係。

瑙魯在上周一（15日）、即台灣大選結束後兩日宣布與台斷交，北京當時表示贊賞，稱願同瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。瑙鲁1980年與台灣建交，到2002年改與中國大陸建交，但外交關係維持不到3年，即因台瑙復交而中斷。在2018年太平洋島國論壇上，中瑙更因發言問題發生外交糾紛。

台外交部門批評瑙魯輕諾寡信，指該國曾以財政缺口為由為台索取巨額援助不果，又透露台瑙2005年與台復交，是北京當時許下的多項援助承諾沒有落實。

瑙魯的國土面積僅21.3平方公里，人口1.15萬人，均在全球排行倒數第三，與台灣每年的雙邊額僅23.7萬美元，經貿往來有限。斷交後台灣雖只餘下12個邦交國，但其造成的即時影響微乎其微，台灣民間輿論也傾向不為意。但後續連鎖反應仍受國際關注，有傳另一島國圖瓦盧亦正考慮跟隨瑙魯與台斷交。

與瑙魯復交對中國卻有相當的戰略意義，中國正爭取太平洋島國支持以擴大在地區的影響力，同時瑙魯對深海採礦的支持及聯合國投票權對北京仍很有價值。

責任編輯：陳建錫

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