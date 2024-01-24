據報內地監管層要求投資機構 限制做空股指期貨

據路透報道，消息人士透露，中國監管當局近期要求一些量化基金等投資機構，限制針對股指期貨的做空行為。

一位消息人士稱，中國金融期貨交易所近期直接打電話進行相關問詢，認為監管的言下之意是不讓做純投機性的做空，而且此次監管的方式明顯不同尋常。他並提到，如果是做套期保值的，針對股票現貨下幾手空單應該是可以的。

另一消息人士亦指出，中金所已打電話告訴他們，股指期貨的空頭是有限制的，交易所暗示不是說完全不能做空，但是不能肆無忌憚地去做空，尤其是不能隨便「裸空」。

「裸空」是指投資人預期市場上的證券價格將下滑，在市場上賣出證券，然後期望在價格下跌後買回，以獲得差價收益，通常不是為了套保對沖。這種交易方式被認為會放大市場風險。

該消息人士表示，目前監管沒有提出非常具體的限制，但這情況下想要跟隨短期趨勢重倉做空股指期貨會受限，認為這種限制可能是監管希望把指數拉起來。

還有資深金融業者透露，有個人投資者近期開立數千萬元的股指期貨空單亦遭到券商營業部的電話指導，並被要求盡快平倉，否則可能收到監管函。

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責任編輯：尹航

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