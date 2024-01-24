中證監稱將推進上市公司回購分紅 對市場憂慮感同身受

▲ 中證監強調需讓廣大投資者有獲得感。

中國證監會副主席王建軍表示，近期資本市場震蕩走弱，不少投資者深感憂慮，證監會感同身受，將更加突出以投資者為本，把這一理念貫穿到市場制度設計、監管執法全流程。當局將大力提升上市公司質量，突出體現在給投資者的回報上，大力推進上市公司通過回購注銷、加大分紅等方式，更好回報投資者。

中證監網站今日（24日）刊登王建軍的專訪，王先回應市場對官方「重融資輕投資」的質疑，指證監會認真傾聽投資者的意見建議，對其憂慮感同身受，當局深知只有廣大投資者有實實在在的獲得感，才能穩定市場信心。市場投資和融資是一體兩面，當局將更加突出以投資者為本，加快完善投資者保護制度機制。

談到制度機制，王建軍提出3點，一是大力提升上市公司質量，股市長期回報要能高於存款、債券的收益才可持續，將進一步完善上市公司質量評價標準，大力推進上市公司通過回購注銷、加大分紅；二是回報投資者要發揮證券基金機構的作用，將健全保薦機構評價機制，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上。

三是梳理完善基礎制度安排，全面評估發行定價、詢價等機制，支持更多投資者參與，並健全適合國情市情的量化交易監管制度，優化完善減持、融券、轉融通等規則。他又重申要堅守監管主責主業，落實好金融監管要「長牙帶刺」、有棱有角的要求，加快完善更嚴格的資本市場監管執法體系，增強監管穿透力。

王最後說，市場一定會走出短期困擾，回歸到穩定健康發展的道路，「我們堅定相信，我國經濟的前景是光明的，我國股市的前景是光明的」。

責任編輯：陳建錫