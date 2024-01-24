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倫敦街頭打斷鋼琴家演奏 當事人新回應：他辱華（有片）

社會熱點 16:18 2024/01/24

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英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）在倫敦車站街頭演出時遭到一群華人中斷，華人稱正在拍攝一個不能提前公開的節目，又以肖像權為由希望卡瓦納刪除影片，雙方爆發衝突，影片爆發後引起熱議，目前點撃率超過350萬，其中一名當事中國女生昨日（23日）則發佈影片還願事發經過，指責對方辱華。

該女生稱，當時他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，在等待使用鋼琴。上前詢問才發現對方在直播，於是要求對方不要公開。她還稱，英國鋼琴家在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的meme歌曲《Ching Cheng Hanji》。

女生批評，卡瓦納一直說中國的國旗是「Communist Flag」，期間更一直強調英國是個自由的國家。對於影片中華人男子大喝一聲引發爭議的行為，女生稱是卡瓦納想奪過他們的國旗，「在外面我們作為中國兒女，國旗要好好保管，用行動保護我們的國旗」，因此該名男子才會情緒激動喝斥他。

綽號「Dr K」的卡瓦納是一名超過200萬網民訂閱的網紅音樂家，經常在街頭表演，偶有路人跟著同歡與加入彈奏。1月19日他在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，與一群手持五星紅旗的華人發生爭執，影片可見當時卡瓦納正直播彈奏鋼琴，不久後華人出現在背景裡，一名中國女子上前表示他們不能出鏡，要求刪除。其中一名男子稱「我們只是對這個問題非常敏感」，又威脅要對卡瓦納採取法律行動。

卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，又指英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」，並引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

隨後，另一名華裔女子稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁這是在公共場合。她還稱自己也有英國國籍，希望卡瓦納尊重他們的權利。雙方交涉的語氣原本是客氣的，但當卡瓦納伸手指着該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，旁邊的華裔男子突然激動大喊要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。該名男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。事件驚動警方介入。

對於該女子的澄清，網民並不買賬，不少評論認為這是故意以愛國企圖抹黑對方。又有人指他們舉著中國國旗在英國愛國，又要求對方遵守中國法律，期間又稱自己也有英國國籍，難以理解。

責任編輯：袁瑋婧

 

 

 

 

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