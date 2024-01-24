人民銀行2月5日降準0.5個百分點 釋放1萬億元

▲ 人行宣佈2月5日降準。

人民銀行宣布，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約1萬億元人民幣。人行以口頭方式提前預告降準的做法極為罕見，降準力度亦超出市場預期，顯示官方急於緩解市場的焦慮情緒，並為推動內需恢復的宏觀政策保駕護航。行長潘功勝宣布消息前，A股午後「偷步」反彈。

人行另宣布明日（25日）起下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，從2%下調到1.75%，持續推動社會綜合融資成本穩中有降。

人行上次降準是在去年9月，調降幅度0.25個百分點。2018年來人行共16次降準。其中2018年4次、2019年3次、2020年3次、2021年和2023年各兩次。

潘功勝表示，中國目前法定存款準備金率的平均水平是7.4%，水平在國際上主要經濟體的央行之間比較，是比較高的水平。他提到，當前中國的物價水平和價格的預期目標相比仍有距離，匯率方面要保持人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能。

降准力度略超預期 同步定向降息

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，本次人行降準，市場已有預期，但力度略超預期。主要是鞏固經濟回升向好態勢，推動消費和內需加速恢復需要宏觀政策保駕護航；同時，國內多次重要會議中提及加大宏觀政策調節，市場對貨幣政策適度加力已有較為充分預期。

他指，今次降准將有助於提振市場對經濟復甦與企業盈利改善的預期，有助於後續股市估值修復。預計降息和結構性工具仍在工具箱，後續人行仍會通過降息引導市場利率中樞適度下移，LPR（貸款市場報價利率）仍存在一定幅度下調。

中信證券首席經濟學家明明表示，本次降準的時點和規模均較大超出市場預期，反映了人行支持實體經濟修復目標明確。從操作背景看，1月份，在現金需求季節性抬升的背景下，流動性缺口較大，接近月末資金利率中樞有所抬升。本次降準落地後，預計流動性環境將進一步改善。

明明認為，值得關注的是，本次降準和再貸款、再貼現「降息」同步宣布。 歷史上，雖然有「降準+定向降準」的操作方式，但「降準+定向降息」的模式很少見，凸顯貨幣政策精準有效的基調。 在「強化逆週期與跨週期調節」的導向下，本次降準或許不會是本輪寬貨幣週期中的最後一次總量操作。

博時基金指出，降準是應對經濟需求不足的貨幣政策手段之一，考慮到當前經濟和企業盈利的情況，近期市場對貨幣政策寬松有較強的期待。這次降準有利於穩定市場對於貨幣政策的預期，也有利於降低金融機構和實體經濟的融資成本，並幫助資本市場企穩。

責任編輯：陳建錫