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江西新余有店舖起火 至少釀成39死9傷

社會熱點 20:36 2024/01/24

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今日（24日）下午3時30分許，江西新余市渝水區一臨街店舖發生火災，至晚上約9時，火災救援結束，現場已無受困人員。火災造成39人罹難，9人受傷，其中8人病情平穩，另有1人正在搶救。事故原因正在調查。

中共總書記習近平作出指示，要全力救治受傷人員，妥善做好罹難人員家屬安撫善後等工作。

央視新聞報道，起火的建築樓下有網吧，樓上有培訓機構。網吧老板透露，起火源頭為地庫一家做冷凍生意相關的店舖，該店最近堆積許多裝修材料，結果引發火災。

有目擊者稱，火災發生後，有多人從二樓跳下逃生。網傳畫面顯示，起火建築不斷冒出黑色濃煙，多人從二樓窗戶處跳到民警鋪設在地面的床墊上，有男子掛在空調外機處往下跳，亦有人爬窗逃生，民警在地面逐一接住。

新余市渝水區1·24火災處置緊急指揮部稍早前發布通報稱，24日下午3時24分，渝水區天工南大道佳樂苑沿街店鋪地下一層發生火災。接警後消防、公安等立即趕到現場進行救援。

習近平作出批示表示，這是近期發生的又一起重大安全生產事故，要盡快查明原因，依法嚴肅追責，進行深刻反思。 他強調，各地區和相關部門要深刻吸取教訓，克服麻痺思想和僥倖心理，進一步壓實安全生產責任，認真排查隱患，狠抓工作落實，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民生命財產安全和社會大局穩定。

責任編輯：蒯宇澄

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