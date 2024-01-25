江西新余39死9傷大火 涉施工違規12人被扣查（更新版）

▲ 大火在傍晚救熄。

江西新余市渝水區一間街舖昨日（24日）下午3時許發生火災，造成39人罹難，9人受傷，死者包括參加教育諮詢訓練的高職院校學生。市政府公布初步調查結果，稱由裝修的施工人員違規動火造成，目前已有12名相關責任人員正接受公安調查。當局下令深入開展消防安全排查整治，最大限度消除火災風險。

＊更新市政府通報事故原因

新余市政府今日（25日）召開記者會說明指，出事的店舖地下一層正進行冷庫裝修，有施工人員違規動火。事故發生時，濃煙通過樓道湧入至二樓的一家培訓機構和賓館，受困人士主要是參加教育諮詢培訓的學生和住宿旅客。市消防支隊出動118人赴現場處置，傍晚6時許救出48人及撲滅現場明火，8時許撤離。

對於事故有參加教育諮詢訓練的高職院校學生不幸罹難，會上要求，全市所有教育機構，特別是寄宿學校進行消防隱患排查，所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入開展消防安全排查整治。同時，全面加強日常監管，尤其是加強對幼稚園、中小學等人員密集場所的消防安全隱患排查。

有火災目擊者憶述，火災發生後，許多人從二樓跳下逃生。網傳畫面顯示，起火建築不斷冒出黑色濃煙，多人從二樓窗戶處跳到警方鋪設在地面的床墊上，有男子掛在空調外機處往下跳，亦有人爬窗逃生，警員在地面逐一接住。

責任編輯：蒯宇澄

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