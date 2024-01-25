美媒稱劉建超有望兩會接任外長 華府已收到暗示

▲ 美媒稱劉建超有望兩會接任外長。

《華爾街日報》引述知情人士指，中共中聯部部長劉建超有望在今年3月的全國兩會上接下外交部長職務。劉本月美國之行，當相於提前向華府暗示這一任命。

報道提到，去年7月，前外長秦剛被免去職務後，劉建超的名字被中共中央列在候選名單的首位，原因劉在黨內的經驗和他所展現出的忠誠度，獲得到了高級外交事務官員的大力推薦。在中共強調安全之際，總書記習近平尤其看重這些特質。在過去的6個月內，劉已經在中國外交領域發揮著更積極的作用。

不過，劉建超與歷任中國外長相比，他在美國的經歷相對有限，為了給這一任命做準備，中國本月早些時候派劉建超前往紐約、華盛頓和三藩市，以提高他在美國外交政策界和商界的知名度。期間，劉與亞州協會等美國智庫人士、貝萊德集團及橋水的高層，以及美國國務卿布林肯政府官員進行了互動。

「中方當時基本上是在告訴我們，他（劉建超）將成為下一任外交部長，」一位美國官員說。「他們傳達的資訊是，『他將做更大的事情』」。

幾名曾與劉建超對話的人士亦指，劉以流利的英語和十分吸引人的方式傳遞他的資訊，他亦願意傾聽並回應西方對中國政策的擔憂，包括對企業在華投資面臨的風險。劉好像敏銳地意識到了進一步疏遠美國商界的風險，「他似乎真的很想了解，怎樣才能讓美國商界人士再次與中國接觸」。

但報道提到，任命的時間尚未最終決定。中國外交部未對該報提問作出回應。

責任編輯：陳建錫