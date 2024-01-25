地方兩會密集召開 各地聚焦穩外資

地方兩會本周密集召開。從相關情況看，各地對外資工作重視程度提高。多數省區市就吸引外資作出工作部署，其中「鞏固外貿外資基本盤」「持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境」「打造『投資中國』品牌」等成為焦點。

翻閱各地政府工作報告，對於2024年吸引外資，不少省市立下「軍令狀」。例如，雲南省政府工作報告指出，2024年，實際利用外資增長10%以上；浙江提出，力爭實際使用外資200億美元以上，其中製造業外資佔比超過29%；天津提出，拓展與歐美、日韓、東南亞等經濟交流，全年實際使用外資50億美元。

廣東政府工作報告指出，擴大高水平對外開放，制定更大力度吸引和利用外資政策，引進一批標誌性的好項目、大項目，打造「投資廣東」品牌。

重慶則計劃瞄准歐洲、中東、新加坡、日韓，以及中國香港等重點地區，深入實施外資招商專項行動，加強外商投資全流程服務，爭取引進一批先進製造業、現代服務業重大外資項目，引導存量企業擴大投資規模和經營領域，打造高質量外資集聚地。

商務部研究院外國投資研究所副主任張菲說，以上海、浙江、福建等為代表的地方政府在吸引外資上的積極作為，有助於打造「投資中國」品牌。同時，強化外資服務保障的舉措，全面對接國際高標準經貿規則的制度創新等，都將進一步營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，穩固外資企業預期，提升投資信心，為全年吸收利用外資穩量提質打牢基礎。

發改委：2024年實施一攬子政策更大力度吸引外資

責任編輯：尹航

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