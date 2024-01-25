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外交場合露面增加 劉建超晤兩國駐華大使

國情動向 10:58 2024/01/25

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劉建超（右）會見羅國棟（左）。

中共中聯部部長劉建超昨日（24日）會見印度駐華大使羅國棟，劉表示，中方願加強與印度交流對話，增信釋疑，希望雙方重視和照顧彼此核心關切。

美媒稱劉建超有望接任外長 華府已收到暗示

劉建超在會面上表示，中印關係改善將有助於為兩國加快發展營造良好周邊外部環境，也有利於世界和地區的和平穩定與發展。中方願同印方一道，按照兩國領導人對雙邊關系的定位，不斷加強14億中國人民同14億印度人民的交流對話，增信釋疑，為雙方務實合作營造良好環境。

羅國棟表示，印中友好源遠流長，兩國關係至關重要，印方願與中方求同存異，加強交流合作。希望雙方找到合作共處之道，攜手向前。

願同日本朝野加強交流

同日，劉建超又會見了日本駐華大使金杉憲治，雙方一致同意促進日中兩國的政黨間交流。劉建超表示，中國堅持走和平發展道路，將為周邊和世界發展繁榮穩定貢獻力量。中方願同日本朝野政黨及各界人士加強交流，恪守中日四個政治文件原則和共識，尊重彼此核心利益和重大關切。

金杉憲治表示，期待日中加強政府、政黨、議會等各領域交流，盡快恢復兩國人員往來，增進了解互信與互利合作。

責任編輯：陳建錫

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