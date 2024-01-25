股市前景未明 內地資金據報湧港購買Bitcoin

▲ 股市前景不明朗下，內地資金轉向虛擬貨幣市場。

內地股市和樓市前景不明朗之際，許多投資者將資金轉到虛擬貨幣市場，作為資金的避風港。去年正式認可虛擬資產的香港，成為其中一個目的地。

路透社的專題報道指，愈來愈多的內地投資者正在用創造性的方式持有比特幣（BTC）和其他虛擬資產，他們認為這些資產比投資國內搖搖欲墜的股市和樓市更安全。雖然官方已禁止虛擬貨幣並嚴格管制跨境資本流動，但人們仍能在歐易（OKX）和幣安（Binance）等交易所，或通過其他場外渠道買入比特幣。

在香港去年公開認可虛擬資產後，內地投資者也開始利用每年5萬美元的購匯額度，把資金轉入香港的虛擬貨幣賬戶。一家總部位於香港的虛擬貨幣交易所的高級主管表示，中國經濟低迷令在國內投資變得風險高、不確定性強，投資者希望將資產配置到境外，「幾乎每天我們都能看到內地投資者進入這個市場」。

報道又提到，內地多數虛擬貨幣交易都是利用櫃檯或非正式的市場進行，在香港的商業區，虛擬貨幣的兌換店如雨後春筍般出現，這些實體店的監管很寬鬆。

加密貨幣數據平台Chainalysis統計，中國的虛擬貨幣相關活動有所反彈，P2P交易量的全球排名從2022年的144位躍升至去年的第13位。盡管遭到禁止，但中國虛擬貨幣市場一年原始交易額估計達864億美元，1萬至100萬美元的大額零售交易比例，幾乎是全球平均水平3.6%的兩倍。

根據幣安USDT交易對，截至發稿，比特幣現貨價報39,973美元，從今年初高位累跌逾兩成，但較去年初低位16,449美元，升幅仍高達240%。

責任編輯：陳建錫