企業謹慎擴租 上海甲級寫字樓空置率升至21.8% 

企業租賃需求低迷，疊加多個新增項目在2023年入市，導致上海寫字樓市場空置率持續走高。市場機構數據顯示，截至2023年末，上海甲級寫字樓空置率為21.8%，較2022年上漲5.1個百分點。

據內媒財新報道，市場機構戴德梁行的數據顯示，2023年上海甲級商辦全年淨吸納量為39萬平方米，按年下降38%，低於過去十年市場的年均72萬平方米的淨吸納量水平。

作為對比，世邦魏理仕早前公布，2023年底香港甲級商辦空置率升至16.4%的新高；高力國際日前指出，台北市商辦空置率上升至7.24%。

報道稱，目前企業普遍保持謹慎的擴租態度。仲量聯行的統計顯示，2023年上海甲級寫字樓租賃成交中，續租的成交佔比超過新租和擴租，而2021年和2022年則是相反。這意味著，上海2023年企業新租和擴租成交的租賃面積減少，市場上大多數成交為老租戶續租。

由於供過於求，上海甲級寫字樓的租金持續走低。根據高力國際的數據，上海甲級寫字樓的租金在2016年到達歷史高點後就持續下滑。截至2023年底，租金已降至近十年來的新低至每天每平米7.17元人民幣。

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責任編輯：尹航

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