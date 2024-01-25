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賴清德晤美議員 稱台灣在美「第一島鏈」中地位關鍵

國情動向 12:58 2024/01/25

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賴清德與美國國會代表團成員會面。

台灣的候任領導人賴清德今日（25日）與訪台的美國國會代表團會面，賴表示，台灣位處美國西太平洋「第一島鏈」最前線，亦在全球產業鏈中扮演不可或缺的角色，戰略地位至為關鍵。未來他將繼續捍衛台海和平穩定現狀，期盼美方持續給予台灣強力支持，深化雙邊合作關係，確保區域和平與繁榮。

美國眾議院「台灣連線」主席巴拉特（Mario Diaz-Balart）表示，本次代表團訪台主要傳達的訊息是美國對台的支持是堅定、真實，且百分之百跨黨派的。共同主席貝拉（Ami Bera）則表示，賴清德提及確保區域和平穩定，正是美國國會所堅信的理念。在二十一世紀，我們不能再容忍任何侵略性行為。

北京已多次表明反對美國與台灣之間進行任何形式的官方往來，同時反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。

第一島鏈（First island chain）是指東亞的海岸線往東的一串西太平洋島嶼及其之間的廣泛海域，北起日本群島、琉球群島、中接台灣，南接菲律賓、大巽他群島至紐西蘭，被認為是美國外交國防政策中，圍堵中國的第一道防線。因主要為島嶼又呈鏈條形，故稱即第一島鏈。

責任編輯：陳建錫

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