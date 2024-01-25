去年內地智能手機出貨量跌5% 創近10年新低

▲ 華為手機出貨量在全年排名中未能上榜，但四季度表現出色。

市場機構IDC發表報告指，去年中國智能手機市場出貨量約2.71億部，按年下跌5%，創近10年以來最低出貨量。蘋果手機的出貨量在中國佔首位。

報告指，去年上半年，受經濟環境和疫情延續影響，整體手機市場依然處於低迷階段；下半年隨著經濟環境的改善以及社會各界對於手機市場熱度和關注度的提升，市場需求逐漸好轉和改善，四季度智能手機出貨量約7,363萬部，增長1.2%，連跌十季後首次反彈。但廠商態度仍保守謹慎，市場表現難以達到預期。

蘋果手機在全年及四季度的出貨量均排名中國市場的首位，雖然蘋果在高端市場受到競品明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方渠道上一直較大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求，而iPhone的整體綜合競爭力，依然是市場最好的產品之一。

榮耀全年及四季度出貨量均排在第二，在800美元以上市場依靠折疊屏產品的出色發揮，中低端市場緊抓線下消費人群需求特點，打造多款爆款產品。OPPO在整體市場規模有所下降的情況下仍穩居第三，其中在折疊屏手機市場持續發力，憑借部分型號熱銷，斬獲全年豎折產品市場第一名。

另外，華為雖在全年排名中未能上榜，但四季度出量按年大升36.2%登上第四。

IDC中國高級分析師郭天翔指，雖然中國智能手機市場已重新恢復增長，但對於今年市場表現預期還是保持謹慎樂觀態度。宏觀經濟和居民消費能力的恢復情況，以及是否能有效激發四至六線城市消費群體的換機，將成為決定出貨量的關鍵。運營商推動5G的下沉普及，也將有利於市場的反彈。

責任編輯：陳建錫