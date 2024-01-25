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經濟學人智庫：中國今年GDP增長將放緩至4.9%

經濟脈搏 15:55 2024/01/25

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經濟學人智庫在最新報告中指，中國今年GDP增長將放緩至4.9%。

經濟學人智庫在最新報告中預期,中國2024年實質經濟增長將自去年的5.2%放緩至4.9%,當局將訂立較高的增長目標,而財政擴張將是支持經濟增長的重要支柱。

經濟學人智庫發布「中國2024展望」報告稱，中國經濟復甦之路並不平坦，特別是房地產市場下滑程度比預期更為嚴重，當疫後重新開放的良好趨勢消退時，中國今年可能要面對更多挑戰，但同時也會受恵於政府增加政策的支持。

報告預期，當局將於3月舉行的兩會中再次訂出新一年經濟增長約5%的目標，但今年要實現這增速將較去年困難，因為去年是疫後重啟的強勁增長趨勢助了一把力，而且中國潛在增長長期放緩帶來阻力，這意味當局需要更多的刺激措施或改革來維持經濟較高增長。

報告指，當局將設訂較高的2024年增長目標，對創造經濟機會、恢復公眾信心和平息零星的社會不滿來說是必要的，並認為財政擴張是支持經濟增長的重要支柱，料中央政府將以擴大赤字作為主要手段。

此外,貿易預期回升、私人消費強勁及當局對房地產行業加大政策支持也將有利經濟，當中私人消費的貢獻仍然可觀，因服務業蓬勃將增加就業和收入增長。

報告料中國的資本流入將回升，但主要集中在短期投資組合，在中美關係存在挑戰及對中國經營環境欠信心的情況下，外國直接投資者將保持謹慎。

報告指，重建信心是漸進的過程，這需要政府確保持續一致的商業環境，提供可預測的監管指引，並避免對企業進行突然和未作解釋的調查。

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責任編輯：袁瑋婧

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