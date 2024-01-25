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中國一日人工夠買6杯Starbucks 在亞洲算多定少？

社會熱點 17:09 2024/01/25

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日經調查指，中國人一日人工夠買6杯Starbucks的拿鐵。

連鎖咖啡店Starbucks（星克巴）分店遍及全球，但定價差距不大，日媒以一杯拿鐵作為單位，衡量咖啡價格和購買力的關係。其中，中國每日工資夠買6杯。

日經亞洲的世界價格調查隊根據當地隊員的走訪和國際勞工組織（ILO）的數據，調查了一天工資能買多少杯拿鐵。拿鐵的購買力取決於人均收入，背後是受到各國經濟成長水準的影響。亞洲最高的是南韓的27杯，日本的購買力為21杯，中國6杯、泰國4杯、印度3杯和菲律賓3杯，最多和最少的差距達到9倍。

在中國，一杯拿鐵的價格為30元人民幣，盡管受匯率等因素影響，但總體而言，在中國、泰國和菲律賓，相較於購買力，Starbucks的定價顯得偏高。

Starbucks目前在中國250多個城市開設了6500多家分店，預計2025年擴大至300個城市、約9000家分店。據說Starbucks在中國每9小時便開一家新店。

德國諮詢公司羅蘭貝格（Roland Berger）的亞洲日本辦事處負責人下村健一解釋，Starbucks的目標是提供包括咖啡和空間營造在內，讓人感到「富裕」的價值，而不是根據新興市場國家的購買力水平來定價。文章又提到，在泰國和菲律賓等，Starbucks目前仍是富裕的象徵。

責任編輯：陳建錫

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