  • 13°C
香港時間 : 2024125日 (週四) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國去年手機市場出貨量10年最低 iPhone首次奪冠

社會熱點 20:50 2024/01/25

分享：

分享：

iphone首次成為中國最暢銷手機

第三方調研機構IDC的報告顯示，去年第四季度中國智能手機市場出貨量重現反彈，惟全年出貨量10年最低，其中iPhone蘋果手機首次成中國市場最受歡迎手機。

IDC周四公佈的數據顯示，2023年全年中國智能手機市場出貨量約2.71億台，按年下降5.0%，創近10年以來最低出貨量。

2023年全年以及第四季度，蘋果均位於首位。其中，蘋果全年市場份額為17.3%，按年下滑2.2%，第四季度，蘋果市場份額為20%，按年下滑了2.1%。

IDC表示，蘋果iPhone15系列在中國上市前遭遇華為Mate60提前發售，形成了一定的衝擊。但從結果看蘋果守住了中國市場。

IDC認為，雖然蘋果在國內高端市場受到競品明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方渠道上一直較大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。

但分析人士預測，今年iPhone的銷量將再次面臨壓力。

第四季度，華為隨着Mate60系列上市銷量快速上升，市場排名位居第四，市場份額為13.9%。簡單計算一下，華為Mate 60系列賣出1000萬台。

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文

下一篇文章

中國一日人工夠買6杯Starbucks 在亞洲算多定少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款