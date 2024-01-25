中國去年手機市場出貨量10年最低 iPhone首次奪冠

▲ iphone首次成為中國最暢銷手機

第三方調研機構IDC的報告顯示，去年第四季度中國智能手機市場出貨量重現反彈，惟全年出貨量10年最低，其中iPhone蘋果手機首次成中國市場最受歡迎手機。

IDC周四公佈的數據顯示，2023年全年中國智能手機市場出貨量約2.71億台，按年下降5.0%，創近10年以來最低出貨量。

2023年全年以及第四季度，蘋果均位於首位。其中，蘋果全年市場份額為17.3%，按年下滑2.2%，第四季度，蘋果市場份額為20%，按年下滑了2.1%。

IDC表示，蘋果iPhone15系列在中國上市前遭遇華為Mate60提前發售，形成了一定的衝擊。但從結果看蘋果守住了中國市場。

IDC認為，雖然蘋果在國內高端市場受到競品明顯衝擊，加上自身產品升級幅度有限導致吸引力下降，但是在第三方渠道上一直較大幅度的降價促銷推動下，還是吸引了較多消費者的需求。

但分析人士預測，今年iPhone的銷量將再次面臨壓力。

第四季度，華為隨着Mate60系列上市銷量快速上升，市場排名位居第四，市場份額為13.9%。簡單計算一下，華為Mate 60系列賣出1000萬台。

責任編輯：袁瑋婧