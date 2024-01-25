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中泰明天正式簽協議 3·1起永久相互免簽證入境

國情動向 21:02 2024/01/25

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泰國總理賽塔賽塔周三（24日）指，泰國與中國互免簽證協議將於明日（26日）正式簽署，於今年3月1日起實施。

賽塔表示，中共政治局委員兼外長王毅周五抵達泰國訪問，屆時雙方會簽署永久相互免簽證入境協議，旅遊業是泰國政府政策傾斜的產業，政府可以從多方面促進旅遊業發展，推行免簽政策是最快速實現目標的方法之一，「泰中永久互免簽證這項措施也把泰國護照的影響力提升到了新水平」。

為吸引更多中國遊客赴泰旅遊，去年9月，泰國向中國遊客提供免簽政策，簽證豁免將於今年2月29日到期。

今年1月2日，賽塔在內閣會議後對外透露了中泰即將簽證互免的消息，即從今年3月1日起，泰中兩國民眾無需簽證即可往返兩國，允許停留不超過30天，以促進兩國旅遊業和相關產業的發展。

泰國國家旅遊局近日發布消息稱，預計春節期間（2月8日至16日）將有近100萬外國遊客訪泰，預計將創造280億泰銖（約港幣6.1億元）的收入。 泰國國家旅遊局局長塔帕妮表示，春節期間來自中國的遊客預計將增加3倍，達到約15萬人。該局預計今年泰國將迎來約800萬名中國遊客。

責任編輯：蒯宇澄

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