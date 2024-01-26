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在華行蹤不明6年 英國商人證因間諜罪名被囚

社會熱點 10:11 2024/01/26

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英國商人在中國失蹤6年後，首次證實因間諜罪名被囚。（配圖）

在中國工作40年的英國商人Ian J. Stones，自2018年起下落不明。中國外交部周四（25日）在外媒查問下證實，Stones因間諜罪行被判囚5年。

《華爾街日報》的調查指，約70歲的Stones曾在通用汽車、輝瑞等大型美企工作，15年前在北京成立名為Navisino Partners的投資管理諮詢公司，在中國商界廣為人知。Stones也曾擔任過世界大型企業研究會（Conference Board）在中國的高級顧問，與中國國家統計局、人民銀行等部門溝通發揮重要作用。

報道指，Stones自6年前起從公眾視野中消失，中國和英國政府均未公開提過此事。中國外交部周四向《華爾街日報》證實，Stones因為非法向海外出售情報被判刑5年。他曾就判決提出上訴，但在去年9月被駁回。該報稱尚未找到關於Stones或其公司被指控的公開記錄，或者是相關的媒體報道。

該報稱聯絡到Stones的女兒，後者表示未獲准查看任何與案件有關的法律文件，無法置評。父親雖無認罪，但會尊重中國法律判處，服完刑期。

責任編輯：陳建錫

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