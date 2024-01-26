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A股｜滬指升4點守住2900關口 創指跌2.2%

經濟脈搏 15:10 2024/01/26

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滬指守住2900點關口。

A股三大指數今日（26日）震蕩調整，滬指全日在2900點關口附近窄幅爭持，盤中曾跌至2890點，收市升0.14%或4點，報2910.2點，深證成跌1.06%、創業板指跌2.23%。滬深兩市成交額8286.9億元（人民幣，下同），較上一日縮量627.4億元，北向資金凈買入15.1億元。

兩市2144隻股票上升，3032隻下跌。板塊方面，房地產、上海國企改革、深圳國企改革等板塊漲幅居前，半導體、存儲芯片、減肥藥、BC電池等跌幅居前。

國盛證券指，昨日（25日）市場揚眉吐氣，一根放量陽燭逆轉了指數頹勢，滬指2724點可確認為階段市場底，後續或有一波上漲行情。近期政策面利好不斷，大資金持續買入ETF，對市場信心有一定支撐作用。另外，多數股票依然處於超跌區間，後續具備上漲空間，心態上需要有所轉變，可保持相對樂觀。

澳新銀行指，人民銀行降準的行動與中國高層官員近期發出的其他信號一樣，只是想振奮一下市場情緒，並不是要解決拖累股市走低的根本性的通縮風險。中國需要解決宏觀經濟問題，特別是要增強民營部門的信心和房地產行業的長期前景，而迄今為止宣布的措施還不夠。

安達分析師Kelvin Wong指，任何流動性注入都需要伴隨財政刺激或直接補貼，進而提振消費者和企業景氣。從長線角度看，中國股市未具明確見底跡象。

責任編輯：陳建錫

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