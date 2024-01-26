2024龍年沒有立春「寡婦年」不宜結婚？民政部回應

民間盛傳「龍年無春，是寡婦年，不宜結婚」等說法，有網民針對此類傳聞在內地民政部官網留言，建議當局引導居民不受迷信影響，龍年正常結婚。民政部社會事務司回應稱，將關注情況。

該名網民表示，因2024年立春處於農歷2023年末，有民間傳言此年為「寡婦年」，不適宜結婚等。他認為，此說法嚴重背離生活常識和科學常識，建議由民政部或其他部委聯合發表一篇面向全社會的普及宣傳文章，引導廣大居民在龍年正常結婚，不要受迷信、社會傳言影響，應結盡結，為國家的人口發展事業貢獻力量。民政部社會事務司回覆表示，將對網民建議予以關注。

為何會有「寡婦年」的說法？

什麼是「寡婦年」呢？「寡婦年」來自「寡年」，「寡年」也被稱為「滑頭年」「無春年」「盲年」，即整個農歷年都沒有立春的年份，後來有人又根據「寡」字，演繹出「寡婦年」。

實際上，「無春年」在中國農歷中很常見，平均2至3年左右就會出現一次，例如2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年。

而古人將立春與生育聯繫來，春不立，則生殖不旺。「無春」，等於「無子」「無後」，而結婚最忌「無子」，所以在「無春年」結婚就會被視為不吉利。

對於民間流傳「無春年不能結婚、雙春年結婚要二婚」的說法，專家表示，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，是一種迷信的說法，沒有科學依據。「無春年」只是農歷與陽歷的巧合，有無立春只是由不同歷法的時間差造成，對個人生活和婚姻幸福不會造成影響。

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責任編輯：易燕丹