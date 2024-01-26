揭秘貪官藏錢方法 666萬元黃金攝跑步機底 有人擺糞坑裡

▲ 海南省市場監督管理局原局長孫穎，在跑步機中藏匿大量收受的黃金製品，價值666萬元人民幣。

由海南省紀委監委與海南廣播電視總台聯合攝製的電視專題片《利劍護航自貿港Ⅱ》昨晚播出第一集《懲治工程腐敗》，披露海南省市場監督管理局原局長孫穎涉貪等案件詳情。

孫穎出生於1966年4月，曾任海南省旅游委主任（機構改革後為省旅遊和文化廣電體育廳廳長），2022年3月改任省市場監管局局長，兩個月後被查，11月被雙開。

專題片披露，在孫穎名下眾多房產中的一套，辦案人員發現，一部看似普通的跑步機裡竟藏著一塊塊包裹好的黃金製品。這些黃金都是孫穎收受的賄賂，經過熔煉重鑄後再藏於跑步機中。經評估，這些黃金製品價值666萬多元（人民幣，下同）。

專題片指，孫穎的腐敗墮落與她的前夫張岩有密切關係。2007年孫穎主政定安期間，張岩找到孫穎，表示想在定安拿項目，做工程。在商量工程好處費時，張岩說自己懂規矩，給5%。孫穎嫌太少，要10%。為掩蓋勾當，兩人密謀將大部分項目轉手賣給其他老板做，以「過一手」作為「掩眼法」，兩人從中撈取好處費高達4,900萬元。

金條金飾藏雞鴨魚肚子裡

據公開報道，落馬貪官為藏匿不義之財而煞費苦心，有的方法堪稱「腦洞大開」。

2013年出任浙江衢州市委副書記的江汛波，後兼任政法委書記。經法院查明，江受賄723萬元。2021年1月被判刑七年六個月。為逃避組織查處，他選擇隱匿證據，將收受的消費卡等分門別類包裝好，藏到其住所門口的小竹園地下。

浙江省紀委監委專題系列片《警鐘長鳴》介紹，江汛波將收受的金條金飾等貴重物品，藏在雞鴨魚的肚子裡，再放入冰櫃冷凍起來，妄圖掩人耳目。

專門租房或買房藏錢

由於贓款數量巨大，有的貪官專門租房或買房用於藏錢。內蒙古呼和浩特鐵路局原副局長馬俊飛，在呼和浩特、北京購房又租房，兩處住宅中共藏匿8,800萬元人民幣、419萬美元、43.3公斤黃金等。

河北秦皇島北戴河區供水總公司原總經理馬超群，在家中藏匿現金1.2億元、黃金37公斤，現金被裝在40多個水果箱中，有的已發霉。由於錢太多，他還租了房子專門放錢，屋內鐵皮箱裡裝滿錢。

廣東省疾控中心免疫規劃所原所長羅耀星，因收受的贓款太多，另外租了一套豪宅來給錢「住」。為防止鈔票受潮發霉，他不僅用塑料袋將錢扎成一捆一捆的，還未雨綢繆，在地板上鋪上防潮紙、干燥劑之類的東西。

特製煤氣罐

江西省贛州市公路局原局長李國蔚因受賄197萬元、367萬多元財產來源不明，被贛州市中級人民法院判處無期徒刑。辦案人員在李國蔚家裡發現一個煤氣罐，是其請人精心製作，專門用來窩藏贓款。在煤氣罐底下夾層裡，辦案人員搜獲大量贓款。更讓人驚奇的是，這個用於藏錢的煤氣罐還能正常使用。

糞坑樹洞灰堆

江蘇省建設廳原廳長徐其耀，受賄近400萬元。為了不讓辦案人員找到罪證，他將家中錢財一部分轉移到妻妹處，一部分現金和存折轉移到妻子在徐州的老家。這些錢有的經層層塑料紙包裝後藏在樹洞內、灰堆內、稻田裡、屋頂瓦下，有的甚至藏在糞坑裡。

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責任編輯：易燕丹

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