支持房地產項目融資 住建部：首批名單月底前落地

▲ 首批可給予融資支持的房地產項目名單將於本月底前落地。

住房城鄉建設部今日（26日）召開城市房地產融資協調機制部署會，會上要求，各地抓緊提出可給予融資支持的房地產項目名單，首批名單將於本月底前落地。堅持因城施策，用好政策工具箱，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

內地放寬經營性物業貸款管理 可用於房企還債

會議強調，項目有序開發建設，是房地產市場平穩健康運行的基礎。針對當前部分房地產項目融資難題，各地要以項目為對象，抓緊研究提出項目名單，協調本行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。信貸資金要確保封閉運行、合規使用，堅決防止挪用。省級層面要跟蹤監測落實情況，加強督促指導。國家層面將建立城市房地產融資協調機制項目信息平台，實行周調度、月通報。本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款。

會議要求，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，加快構建房地產發展新模式，長短結合、標本兼治，促進房地產市場平穩健康發展。要堅持因城施策、精準施策、一城一策，用好政策工具箱，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

要以編制住房發展規劃為抓手，完善「保障+市場」的住房供應體系，建立人、房、地、錢要素聯動新機制，健全房屋全生命周期基礎性制度，實施保障性住房建設、平急兩用公共基礎設施建設、城中村改造，打造綠色、低碳、智能、安全好房子。要重拳整治房地產市場秩序，切實維護人民群眾合法權益。

責任編輯：陳建錫