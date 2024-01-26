  • 17°C
香港時間 : 2024126日 (週五) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

支持房地產項目融資 住建部：首批名單月底前落地

經濟脈搏 13:30 2024/01/26

分享：

分享：

首批可給予融資支持的房地產項目名單將於本月底前落地。

住房城鄉建設部今日（26日）召開城市房地產融資協調機制部署會，會上要求，各地抓緊提出可給予融資支持的房地產項目名單，首批名單將於本月底前落地。堅持因城施策，用好政策工具箱，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

內地放寬經營性物業貸款管理 可用於房企還債

會議強調，項目有序開發建設，是房地產市場平穩健康運行的基礎。針對當前部分房地產項目融資難題，各地要以項目為對象，抓緊研究提出項目名單，協調本行政區域內金融機構發放貸款，精準有效支持合理融資需求。信貸資金要確保封閉運行、合規使用，堅決防止挪用。省級層面要跟蹤監測落實情況，加強督促指導。國家層面將建立城市房地產融資協調機制項目信息平台，實行周調度、月通報。本月底前，第一批項目名單落地後即可爭取貸款。

會議要求，適應房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，加快構建房地產發展新模式，長短結合、標本兼治，促進房地產市場平穩健康發展。要堅持因城施策、精準施策、一城一策，用好政策工具箱，充分賦予城市房地產調控自主權，各城市可以因地制宜調整房地產政策。

要以編制住房發展規劃為抓手，完善「保障+市場」的住房供應體系，建立人、房、地、錢要素聯動新機制，健全房屋全生命周期基礎性制度，實施保障性住房建設、平急兩用公共基礎設施建設、城中村改造，打造綠色、低碳、智能、安全好房子。要重拳整治房地產市場秩序，切實維護人民群眾合法權益。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

A股｜滬指升4點守住2900關口 創指跌2.2%

下一篇文章

台海基會去年協助滯陸台人增兩成 多涉經商失敗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款